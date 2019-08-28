Из двора ярославских десантников исчез БТР
На День ВДВ в одном из ярославских дворов появился настоящий БТР. Целый месяц жители удивлялись необычному соседству. Бронированный транспортер занял свое место на парковке и в различных городских пабликах. А сегодня он исчез.
- Все верно, БТР наш, - рассказал уполномоченный представитель Союза десантников России по Ярославской области Андрей Палачев. – Он рабочий, движки там еще советские, от ГАЗ-52. И вот на День ВДВ случилась у нас поломка, машину пришлось оставить во дворе.
Двор, кстати сказать, тоже не совсем обычный. Здесь находится Ярославская областная детско-молодёжная военно-патриотическая общественная организация «Десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Леонида Палачёва. Так что, бронетранспортер вполне вписался.
Здесь с детства воспитывают бойцовФото: Роман РЫЖИКОВ
Тут он простоял месяц, пока не нашлась техника, которая отбуксирует огромную машину на ремонт. На помощь к десантникам пришли ярославские железнодорожники. Военные предоставили свой КАМАЗ.
После ремонта БТР не вернется во двор, а займет свое место на специализированной площадке, чтобы и дальше служить ярославским десантникам верой и правдой
ИСТОЧНИК KP.RU