2019-08-28T18:59:38+03:00
Общество

Из двора ярославских десантников исчез БТР

Мы узнали, как он там появился, и куда подевался теперь
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Бронетранспортер увезли из двора на Республиканском проездеБронетранспортер увезли из двора на Республиканском проездеФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

На День ВДВ в одном из ярославских дворов появился настоящий БТР. Целый месяц жители удивлялись необычному соседству. Бронированный транспортер занял свое место на парковке и в различных городских пабликах. А сегодня он исчез.

- Все верно, БТР наш, - рассказал уполномоченный представитель Союза десантников России по Ярославской области Андрей Палачев. – Он рабочий, движки там еще советские, от ГАЗ-52. И вот на День ВДВ случилась у нас поломка, машину пришлось оставить во дворе.

Двор, кстати сказать, тоже не совсем обычный. Здесь находится Ярославская областная детско-молодёжная военно-патриотическая общественная организация «Десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Леонида Палачёва. Так что, бронетранспортер вполне вписался.

Здесь с детства воспитывают бойцов Фото: Роман РЫЖИКОВ

Здесь с детства воспитывают бойцовФото: Роман РЫЖИКОВ

Тут он простоял месяц, пока не нашлась техника, которая отбуксирует огромную машину на ремонт. На помощь к десантникам пришли ярославские железнодорожники. Военные предоставили свой КАМАЗ.

После ремонта БТР не вернется во двор, а займет свое место на специализированной площадке, чтобы и дальше служить ярославским десантникам верой и правдой

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13-летний подросток из Москвы надышался дезодорантом и умер в Рыбинске
Ярославский бизнесмен Голубев получил 12 лет за педофилию
Вот для чего нужна «куртка Вассермана»: ярославец вынес из магазина целый склад товаров
Ярославские транспортники предложили повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях до 31 рубля
Захоронения на Осташинском кладбище в Ярославле возобновятся 31 октября
Мэрия пообещала не разрешать строить на месте Ленинского рынка торговый центр
В Ярославской области наступило бабье лето
Обмазалась кровью и легла у здания УМВД: ярославская активистка поддержала принятие закона против домашнего насилия
«Выглядит убого»: мэрия открестилась от скандальной остановки на улице Гагарина
В Ярославле жители Фрунзенского района жалуются на неработающий светофор
Самый красивый шлюз на Волге восхитил Тину Канделаки. И он в Угличе!
В Ярославле в авария пострадали два пешехода: мужчина и мальчик
Студентка из Ярославля получила высшую награду на мировом чемпионате WorldSkills
Рыбинец побил мужчинку сучкорезом и отобрал куртку
В Ярославле на остановках появились объявления с деньгами на проезд
В Ярославле в сентябре заработает пункт утилизации батареек
Поиски 25-летнего Артема Крылова закончились трагедией
В Ярославле эвакуировали торговый центр «Рио»
В Ярославской области мужчина убил собственную мать
Ярославская светская львица отметила день рождения в компании Собчак и Галыгина
«И смешно, и грустно»: ярославцы раскритиковали новую остановку
RockestraLive в Ярославле
В Ярославской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка и домашнего пса