Из двора ярославских десантников исчез БТР

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-28T18:59:38+03:00

Мы узнали, как он там появился, и куда подевался теперь

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На День ВДВ в одном из ярославских дворов появился настоящий БТР. Целый месяц жители удивлялись необычному соседству. Бронированный транспортер занял свое место на парковке и в различных городских пабликах. А сегодня он исчез.

- Все верно, БТР наш, - рассказал уполномоченный представитель Союза десантников России по Ярославской области Андрей Палачев. – Он рабочий, движки там еще советские, от ГАЗ-52. И вот на День ВДВ случилась у нас поломка, машину пришлось оставить во дворе.

Двор, кстати сказать, тоже не совсем обычный. Здесь находится Ярославская областная детско-молодёжная военно-патриотическая общественная организация «Десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Леонида Палачёва. Так что, бронетранспортер вполне вписался.

Здесь с детства воспитывают бойцовФото: Роман РЫЖИКОВ

Тут он простоял месяц, пока не нашлась техника, которая отбуксирует огромную машину на ремонт. На помощь к десантникам пришли ярославские железнодорожники. Военные предоставили свой КАМАЗ.

После ремонта БТР не вернется во двор, а займет свое место на специализированной площадке, чтобы и дальше служить ярославским десантникам верой и правдой

ИСТОЧНИК KP.RU