2019-08-28T16:37:27+03:00
Происшествия

Вот для чего нужна «куртка Вассермана»: ярославец вынес из магазина целый склад товаров

Мужчина обокрал магазин в Брагино и ушел домой с товаром на 13 тысяч
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина украл разом больше 90 товаровМужчина украл разом больше 90 товаровФото: Михаил ФРОЛОВ
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То, какое количество всякой всячины ярославец умудрился вынести из магазина в Брагино, не укладывается в голове. Вы только вдумайтесь!

- 5 упаковок кофе, 4 флакона геля для бритья, 3 флакона геля для душа, 2 флакона шампуня, 4 дезодоранта, десяток яиц, 7 упаковок зубной пасты, 4 коробки конфет, 20 упаковок масла сливочного, 2 упаковки вермишели, 10 упаковок фисташек, 12 пар носок, 9 упаковок сыра, 8 банок оливок, 3 коробки ириса, 2 упаковки вермишели и иные продукты, - приводят список награбленного в ярославской прокуратуре.

Кражу года совершил 49-летний житель Дзержинского районе в середине июня. Удивительно, но раньше мужчина, совершивший такое безумство, не был судим! Всего товаров было украдено на 13 тысяч.

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы либо штраф до 80 тысяч. Возможно, он отделается исправительными работами. Но, если он окажется за решеткой, можно предположить, какое прозвище ему дадут. Если не с помощью «куртки Вассермана» он провернул такое дело, то как?

ИСТОЧНИК KP.RU

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