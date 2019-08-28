2019-08-28T15:19:52+03:00
Общество

Захоронения на Осташинском кладбище в Ярославле возобновятся 31 октября

К этому времени должны достроить новый участок
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Захоронения на Осташинском кладбище в Ярославле возобновятся 31 октября.Захоронения на Осташинском кладбище в Ярославле возобновятся 31 октября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Захоронения на Осташинском кладбище в Ярославле должны возобновиться 31 октября. Именно эта дата обозначена как срок окончания работ по организации нового участка рядом с уже существующим кладбищем. Информация об этом прозвучала на заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города 28 августа.

Работы по обустройству погоста выполняет компания «Кустари». На территории кладбища сделают необходимые дороги, автостоянку, контейнерные площадки. По данным мэрии, пока работы укладываются в сроки. В конце сентября - начале октября с проверкой на объект выедут депутаты.

Напомним, основная территория Осташинского кладбища уже исчерпала себя. Сейчас захоронения ярославцев ведутся в Ярославском районе в селе Селифонтове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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