Мэрия пообещала не разрешать строить на месте Ленинского рынка торговый центр

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-28T15:01:03+03:00

Вопрос о продаже Ленинского рынка в Ярославле пока повис в воздухе. Фото: Яндекс-карты.

Но ярославские депутаты этому не поверили и отклонили предложение продавать объект

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На заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города обсудили планы по продаже рынка Ленинского района.

С таким предложением выступила мэрия города. Председатель совета директоров рынка Ленинского района Александр Асриянц попытался развеять страхи жителей по поводу будущего этой площадки. Один из них заключается в том, что на месте рынка построят дома.

- Эта площадка относится к зоне многофункциональных центров, строительство жилых домов здесь запрещено, - отметил Асриянц.

А вот по поводу того, что на месте рынка может появиться торговый или офисный центр, гарантии, похоже, никто дать не может. Асриянц заверял, что в этом случае застройщику придется согласовать работы с мэрией, и мэрия их не одобрит. Впрочем, депутаты усомнились в законности таких решений.

- Административных рычагов воздействия не будет. Вместо социально-значимого объекта мы можем получить очередной сетевой магазин, - высказался председатель комиссии муниципалитета Константин Шлапак.

Еще один вопрос, который волновал депутатов - цена продажи. В документах, представленных к заседанию комиссии указывалось, что акции рынка оценены в 1000 рублей за штуку, всего акций более 38 тысяч. То есть цена пакета составляет более 38 миллионов рублей. Однако мэрия высказала уверенность, что рыночная стоимость Ленинского рынка окажется не менее 150 миллионов. Даже прозвучала мысль, что ниже этой цены продавать рынок не будут.

- Результаты деятельности рынка за последние три года показали отрицательную динамику. Для увеличения доходности требуются инвестиции, которых у самого предприятия и города нет. А привлекать кредитные средства в этот объект рискованно. При этом сумма в 150 миллионов примерно равна возможным доходам от деятельности рынка, которые мы могли бы получать на протяжении 15 лет, - дал экономическое обоснование продаже Асриянц.

Но и тут у депутатов возникли сомнения. Депутат Игорь Бортников предположил, что оценить рынок независимый оценщик может вовсе не в 150-200 миллионов, а, например, в 100 миллионов. Депутаты задались вопросом - может, выгоднее будет найти в бюджете деньги и вложить в развитие предприятия, чем продавать его.

Однако все это не убедило депутатов. Комиссия не поддержала предложение о продаже рынка, решив вернуться к нему чуть позже и обсудить все детали возможной сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU