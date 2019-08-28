2019-08-28T13:54:22+03:00
Общество

В Ярославской области наступило бабье лето

При этом синоптики не исключают ночных заморозков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области наступило бабье лето.В Ярославской области наступило бабье лето.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области досрочно наступило бабье лето. Обычно осеннее потепление приходит в середине сентября, но в этом году оно опередило привычные графики.

- Синоптики понимают под «бабьим летом» теплый период, который обычно наступает в сентябре с приходом в Россию отрога высокого давления Азорского антициклона. Но нынешним летом, которое уже нарушило все каноны, порадовав 30-градусной жарой в мае и обдав заполярным холодом в июле, отрог высокого давления с юга Западной Европы уже находится над центральными регионами, - сообщила «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Судя по прогнозу погоды, до конца этой недели в Ярославле будет тепло – 20-24 градуса. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Дожди, если и пройдут, то будут непродолжительными. А вот по ночам обещают значительное понижение температур. Столбик термометра будет опускаться до 3-5 градусов. Не исключены даже заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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