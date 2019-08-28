Обмазалась кровью и легла у здания УМВД: ярославская активистка поддержала принятие закона против домашнего насилия

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-28T12:23:45+03:00

Рядом девушка положила плакат с леденящими душу словами и написала на груди «Я не хотела умирать»

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Ярославна Алан Ерох устроила у здания областного УМВД акцию в поддержку принятия закона против домашнего насилия. Девушка написала на груди «Я не хотела умирать», легла на тротуар и обмазалась красной жидкостью, похожей на кровь. Рядом Алан положила плакат: «Алло, полиция, мой муж меня избивал. Теперь поможете?». На акцию девушка позвала журналистов 76.ру.

Перфоманс получился недолгим. Из здания вышел полицейский, который спросил у ярославны, что случилось. Она рассказала, что таким образом привлекает внимание общественности к проблеме домашнего насилия.

Прохожий посоветовал вызвать скорую, обратив внимание на кровь. Правоохранитель проверил пульс активистки, и, убедившись, что все в порядке, увел ее в здание полиции.

Этот плакат Алан положила рядом с собой на тротуар/ФОТО: Алан Ерох

– Этот плакат и акция были отсылкой к фразе полиции, которая, в ответ на заявление о домашнем насилии, отвечает: когда убьют, тогда и приходите. Я не хочу в чем-либо обвинять конкретно этих ярославских полицейских. Тем не менее, система такая, что им приходится так делать. Это не разовый случай, а системная штука. Моя акция приурочена к закону о декриминализации домашнего насилия, который сейчас позволяет избивать свою жену за 5 тысяч рублей или 15 суток. Личной истории у меня нет. Это скорее в поддержку тех, кто не может сказать о своем случае, – поделилась с КП-Ярославль Алан Ерох.

В течение лета в соцсетях проходил флешмоб с хэштегом #янехотелаумирать. Под ним девушки рассказали тысячи печальных историй о домашнем насилии, которые с ними произошли.

ИСТОЧНИК KP.RU