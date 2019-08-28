«Выглядит убого»: мэрия открестилась от скандальной остановки на улице Гагарина

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-28T12:13:04+03:00

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Мэрия Ярославля выясняет, кто и на каких основаниях поставил новую остановку на улице Гагарина. Комплекс появился 27 августа и сразу вызвал шквал негатива со стороны жителей. Ярославцы назвали остановку совсем не практичной и винили в этом чиновников. Но последние, как оказалось, не совсем в курсе, откуда она вообще взялась.

— Департамент градостроительства предложил красивый проект остановок, а оказывается, за нас уже все придумали и решили. Прошу разобраться в данном вопросе директора департамента городского хозяйства и найти автора, утвердившего дизайн данного «чуда». Я согласен полностью с ярославцами, такие остановки не являются украшением городских улиц Ярославля и выглядят убого, отметил мэр Владимир Волков. В ходе проверки появилась информация, что техническая документация на этот объект была составлена в 2018 году и принята Агентством по муниципальному заказу. Но проект оказался по факту не соответствующим техническому заданию. Скорее всего, эту остановку заменят на другую, отвечающую новым требованиям.

Между тем, в Ярославле на других остановках появились объявления с прикрепленными к ним монетами на проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU