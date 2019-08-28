Самый красивый шлюз на Волге восхитил Тину Канделаки. И он в Угличе!
-Русь-то какая! Посмотрите! Необъятная! Посмотрите, какая Волга! Невероятная красота!- восхитилась речными просторами известная телеведущая Тина Канделаки.
Генеральный продюсер «МатчТВ» провела два дня в путешествии по Волге, став членом экспедиции «Русский Север-2019». В Ярославской области Тина сделала фото на фоне угличского шлюза, самого красивого на Волге, и поделилась им с подписчиками в своем инстаграме.
- Просто космос! Путешествуйте по России, друзья! – призывает всех Канделаки.
Отметим, Тина частый гость в Ярославской области. Она участвует в полумарафонах, других спортивных и интеллектуальных форумах.
ИСТОЧНИК KP.RU