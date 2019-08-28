2019-08-28T11:09:48+03:00
Общество

Самый красивый шлюз на Волге восхитил Тину Канделаки. И он в Угличе!

Известную телеведущую поразили речные красоты Ярославской области
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Тина Канделаки/instagram.comФото: Тина Канделаки/instagram.com
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-Русь-то какая! Посмотрите! Необъятная! Посмотрите, какая Волга! Невероятная красота!- восхитилась речными просторами известная телеведущая Тина Канделаки.

Генеральный продюсер «МатчТВ» провела два дня в путешествии по Волге, став членом экспедиции «Русский Север-2019». В Ярославской области Тина сделала фото на фоне угличского шлюза, самого красивого на Волге, и поделилась им с подписчиками в своем инстаграме.

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Тина Канделаки на фоне самого красивого шлюза на Волге
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- Просто космос! Путешествуйте по России, друзья! – призывает всех Канделаки.

Отметим, Тина частый гость в Ярославской области. Она участвует в полумарафонах, других спортивных и интеллектуальных форумах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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