2019-08-28T10:12:09+03:00
Происшествия

В Ярославле в авария пострадали два пешехода: мужчина и мальчик

Она переходили дорогу в местах, где нет пешеходного перехода
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во вторник, 27 августа, в Ярославле произошло две аварии, в которых пострадали пешеходы.

Одна случилась на улице Нефтяников примерно в 18.15. За рулем автомобиля ВАЗ-21150 был 31-летний мужчина. Он сбил 55-летнего пешехода, который переходил дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Ярославца с травмами доставили в больницу.

Еще одно ДТП было на улице Большая Норская около 19 часов. 50-летняя женщина на Тойоте сбила 12-летнего мальчика, который также пересекал проезжую часть в неположенном месте. Теперь он нуждается в амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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