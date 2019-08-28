Рыбинец побил мужчинку сучкорезом и отобрал куртку
По факту разбоя возбудили уголовное дело
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В Рыбинске 25-летний парень побил и ограбил 31-летнего местного жителя. Это случилось возле дома пострадавшего на проспекте Ленина. Молодой человек подбежал к мужчине с сучкорезом в руках, ударил его и отобрал куртку, стоимостью 1,5 тысячи рублей.
Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. Он является жителем Рыбинска и уже был судим ранее.
– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по факту разбоя возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Куртку вернули хозяину.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU