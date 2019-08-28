2019-08-28T09:55:14+03:00
Происшествия

Рыбинец побил мужчинку сучкорезом и отобрал куртку

По факту разбоя возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске 25-летний парень побил и ограбил 31-летнего местного жителя. Это случилось возле дома пострадавшего на проспекте Ленина. Молодой человек подбежал к мужчине с сучкорезом в руках, ударил его и отобрал куртку, стоимостью 1,5 тысячи рублей.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. Он является жителем Рыбинска и уже был судим ранее.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по факту разбоя возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Куртку вернули хозяину.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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