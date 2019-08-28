СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-28T08:29:22+03:00

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В Ярославле на остановках появились объявления с деньгами на проезд.

- Сегодня в 20.20 на остановке улица Гоголя девушка и парень наклеили объявление и пошли дальше к железнодорожной больнице, - написал в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте» Владимир Башмаков.

На листке бумаги написано: «Если вам нужна помощь и не хватает на проезд на транспорте - возьми монетку! И пусть мир станет добрее!!!». Подпись - Соня, 10 лет. И внизу еще приписка - #МечтаСониРыбиной. А у нижнего края прикреплено несколько монет разного номинала.

Оказалось, что такие объявления расклеили по всему городу. Это инициатива молодежи Ярославской дирекции связи. Они поддержали всероссийскую акцию, которая была запущена в память об ушедшей из жизни от рака питерской девочке - Соне Рыбиной. Малышка была очень добрым и светлым человеком, всегда стремилась помогать другим. И после смерти девочки ее близкие запустили акцию, которую поддержали во многих городах.

- 26 и 27 августа было расклеено 11 объявлений. Сейчас готовим следующую партию, - рассказала «КП-Ярославль» заместитель председателя молодежного совета Ярославской дирекции связи Александра Шкута.

В соцсетях ребят поддержали. Несмотря на то, что многие считают, что деньги могут забрать хулиганы, возрождение самой мысли о взаимопомощи ярославцы считают очень актуальным и важным делом.

- Даже на душе приятно стало осознавать, что есть добрые люди, которые могут прийти на помощь! - пишут в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU