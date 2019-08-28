В Ярославле в сентябре заработает пункт утилизации батареек

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-28T07:58:44+03:00

Из опасных отходов будут делать сырье для металлургии

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В Ярославле в конце сентября на полную мощность заработает новый пункт утилизации батареек. До этого батарейки собирались и уничтожались по региональной программе, их вывозили на утилизацию в Челябинск.

– Создание дополнительной инфраструктуры позволит в три раза увеличить сбор батареек. А запуск пункта утилизации поможет региону сделать серьезный шаг в реализации задач, поставленных в рамках нацпроекта «Экология»: к 2022 году отходы 1-го класса опасности должны проходить 100-процентную переработку, – отметил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Новое предприятие способно перерабатывать в смену до трех тонн батареек. Из них делают сырье для металлургии.

ИСТОЧНИК KP.RU