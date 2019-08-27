СЕГОДНЯ 21:21 2019-08-27T21:21:28+03:00

В Ярославле эвакуировали торговый центр «Рио». Фото: "Подслушано в Ярославле"/vk.com

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В Ярославле 27 августа эвакуировали торговый центр «Рио». Причиной стала пожарная тревога. По предварительной информации, на втором задымилась проводка. ЧП произошло между 19 и 20 часами. К зданию приехали пожарные и скорая помощь.

К счастью, все закончилось благополучно. Помощь медиков никому не потребовалась. Примерно через 15 минут после тревожного сигнала торговый центр продолжил работу, посетителей вновь пустили внутрь.

Напомним, в Ярославле 27 августа произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в березу.

ИСТОЧНИК KP.RU