В Ярославля 3 сентября ограничат движение на Советской площади

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-27T15:56:00+03:00

Это связано с мероприятиями ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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3 сентября в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим на Советской площади с 6 часов до 21 часа будет введено временное ограничение движения, остановки и стоянки машин.

– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратились власти к горожанам.

Еще одно ограничение связано с Тутаевским шоссе. В связи с ремонтом дороги власти города введут ограничение на парковку и стоянку автомобилей на улице Урицкого, Ленинградском проспекте и улице Колесовой Елены.

ИСТОЧНИК KP.RU