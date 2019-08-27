В Ярославля 3 сентября ограничат движение на Советской площади
Это связано с мероприятиями ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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3 сентября в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим на Советской площади с 6 часов до 21 часа будет введено временное ограничение движения, остановки и стоянки машин.
– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратились власти к горожанам.
Еще одно ограничение связано с Тутаевским шоссе. В связи с ремонтом дороги власти города введут ограничение на парковку и стоянку автомобилей на улице Урицкого, Ленинградском проспекте и улице Колесовой Елены.
ИСТОЧНИК KP.RU