2019-08-27T15:34:06+03:00
Общество

Житель Ярославской области выиграл полмиллиона рублей, чтобы воплотить музыкальный фестиваль своей мечты в жизнь

Для этого он поехал на фестиваль «Таврида-АРТ»
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
В следующем году в Мышкине может пройти новый музыкальный фестивальВ следующем году в Мышкине может пройти новый музыкальный фестивальФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Житель Ярославской области победил на конкурсе творческих сообществ «Таврида-АРТ». Леонид Чистяков из Мышкина получил полмиллиона рублей на реализацию своего проекта «Street party над Волгой». Уже в следующем июле в уютном и любимом многими городе может состояться музыкальное событие, которое объединит начинающих музыкантов из малых городов и областных центров.

По словам директора областного департамента туризма Юлии Рыбаковой, это новый формат городского молодежного события, который может дополнить возможности уже существующих фестивалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
RockestraLive в Ярославле
В Ярославской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка и домашнего пса
ДТП с трупом в Ярославле: «Ланцер» тросом вырывали из дерева
В Ярославля 3 сентября ограничат движение на Советской площади
В Бурмакино 16-летний пацан на мопеде без прав влетел в грузовик
Следователи подключились к поискам пропавшего в Ярославской области деда на «Ниве»
В Мышкине пропал мужчина в футболке с Микки Маусом
В Ярославле судили серийного похитителя дорогого алкоголя
В Ярославле продадут рынок Ленинского района
«Чайки в двигатели попали?»: в Ярославле в утренний час-пик встали трамваи
Житель Ярославля зашел в парикмахерскую и украл телефон клиента
Из-за закрытия отрезка Тутаевского шоссе на участке ограничат парковку
Ударил ножом и убежал: в Ярославле преступника нашли по горячим следам
В Ярославской области обнаружили очаг произрастания дикорастущей конопли
В тройной аварии на проспекте Фрунзе в Ярославле пострадали три человека
В Ярославской области ищут пропавшего вместе с машиной 89-летнего мужчину
В Ярославле подрядчик задерживает строительство яслей на улице Ярославской
В художественную школу Рыбинска закупили новые мольберты и мониторы
Дом купцов Расторгуевых в Рыбинске признан памятником культурного значения
Суровые российские нанотехнологии: в Ярославле новую разметку нанесли прямо в ямы
Дух захватывает: в Ярославле затонувший скандальный дебаркадер сняли квадрокоптером