Житель Ярославской области выиграл полмиллиона рублей, чтобы воплотить музыкальный фестиваль своей мечты в жизнь

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-27T15:34:06+03:00

В следующем году в Мышкине может пройти новый музыкальный фестиваль Фото: Правительство Ярославской области

Для этого он поехал на фестиваль «Таврида-АРТ»

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Житель Ярославской области победил на конкурсе творческих сообществ «Таврида-АРТ». Леонид Чистяков из Мышкина получил полмиллиона рублей на реализацию своего проекта «Street party над Волгой». Уже в следующем июле в уютном и любимом многими городе может состояться музыкальное событие, которое объединит начинающих музыкантов из малых городов и областных центров.

По словам директора областного департамента туризма Юлии Рыбаковой, это новый формат городского молодежного события, который может дополнить возможности уже существующих фестивалей.

ИСТОЧНИК KP.RU