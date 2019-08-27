Житель Ярославской области выиграл полмиллиона рублей, чтобы воплотить музыкальный фестиваль своей мечты в жизнь
Для этого он поехал на фестиваль «Таврида-АРТ»
В следующем году в Мышкине может пройти новый музыкальный фестивальФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:
Житель Ярославской области победил на конкурсе творческих сообществ «Таврида-АРТ». Леонид Чистяков из Мышкина получил полмиллиона рублей на реализацию своего проекта «Street party над Волгой». Уже в следующем июле в уютном и любимом многими городе может состояться музыкальное событие, которое объединит начинающих музыкантов из малых городов и областных центров.
По словам директора областного департамента туризма Юлии Рыбаковой, это новый формат городского молодежного события, который может дополнить возможности уже существующих фестивалей.
ИСТОЧНИК KP.RU