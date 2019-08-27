2019-08-27T14:09:45+03:00
Общество

Следователи подключились к поискам пропавшего в Ярославской области деда на «Ниве»

Проводится доследственная проверка
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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25 августа 2019 года 88-летний Виктор Игоревич Мохов поехал из деревни Манушкино Угличского района в лес по грибы. Он был за рулем автомобиля «Нива». До настоящего времени о местонахождении пенсионера ничего неизвестно.

Исчезновением пожилого мужчины заинтересовались следователи.

– По данному факту следственным отделом по городу Угличу следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.

«Нива» серебристого цвета. Виктор Игоревич был одет в светло-голубую рубашку, светлую жилетку, темные брюки и белую кепку. Его рост – 182 сантиметра. Он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые.

С собой у дедушки была плетеная корзина.

Если вы что-нибудь знаете, звоните по телефонам следственного отдела: 8(48532) 2-50-20, 8(4853) 2-12-70 или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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