2019-08-27T11:07:19+03:00
Общество

«Чайки в двигатели попали?»: в Ярославле в утренний час-пик встали трамваи

Жители Дзержинского района снова опоздали на работу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле утром 27 августа встали трамваи. Фото: Светлана Гусева.В Ярославле утром 27 августа встали трамваи. Фото: Светлана Гусева.
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27 августа жители Дзержинского района опять опоздали на работу. Люди, приноровившиеся объезжать пробки, спровоцированные ремонтом Тутаевского шоссе, на трамвае №6, в этот раз его не дождались.

- Не могла уехать на трамвае, который в 8.02 отходит от Блюхера. Оказывается, они встали в районе «Рио». И многие опоздали снова, - рассказала жительница Брагино Светлана Гусева.

Люди на остановках горько шутили: «Чайки в двигатели попали?». Как сообщили в «Яргорэлектротрансе», причиной остановки трамваев стал обрыв электросети. Трамваи стояли с 8 часов 05 минут до 9 часов 03 минут. Пассажиры были вынуждены пересесть на маршрутки и автобусы и терять время в пробках.

Из-за проблем с трамваями пассажиры были вынуждены ехать по пробкам и в итоге опоздали на работу. Фото: Светлана Гусева.

Из-за проблем с трамваями пассажиры были вынуждены ехать по пробкам и в итоге опоздали на работу. Фото: Светлана Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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