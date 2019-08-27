«Чайки в двигатели попали?»: в Ярославле в утренний час-пик встали трамваи
27 августа жители Дзержинского района опять опоздали на работу. Люди, приноровившиеся объезжать пробки, спровоцированные ремонтом Тутаевского шоссе, на трамвае №6, в этот раз его не дождались.
- Не могла уехать на трамвае, который в 8.02 отходит от Блюхера. Оказывается, они встали в районе «Рио». И многие опоздали снова, - рассказала жительница Брагино Светлана Гусева.
Люди на остановках горько шутили: «Чайки в двигатели попали?». Как сообщили в «Яргорэлектротрансе», причиной остановки трамваев стал обрыв электросети. Трамваи стояли с 8 часов 05 минут до 9 часов 03 минут. Пассажиры были вынуждены пересесть на маршрутки и автобусы и терять время в пробках.
Из-за проблем с трамваями пассажиры были вынуждены ехать по пробкам и в итоге опоздали на работу. Фото: Светлана Гусева.
ИСТОЧНИК KP.RU