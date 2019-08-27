Житель Ярославля зашел в парикмахерскую и украл телефон клиента

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-27T10:56:44+03:00

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Ярославец пришел в парикмахерскую в Кировском районе. У него с собой был пакет, в котором лежал мобильный телефон.

Когда мужчина отвлекся, кто-то незаметно украл его гаджет. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Правоохранителям удалось найти злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина. Ранее он уже был судим. Подозреваемый рассказал, что воспользовался удобным моментом и ушел с мобильником.

Похищенное он продал.

– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU