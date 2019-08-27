В Ярославской области обнаружили очаг произрастания дикорастущей конопли
Сотрудники полиции выявили 69 кустов наркосодержащего растения
Плантация без признаков культивирования находилась в Ростовском районе региона.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области сотрудники полиции нашли очаг произрастания дикорастущей конопли. Плантация без признаков культивирования находилась в Ростовском районе региона.
- Полицейскими обнаружено 69 кустов дикорастущих растений, имеющих внешнее сходство с коноплей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Растение было отправлено на экспертизу.
Проведенное исследование подтвердило, что найденные растения являются коноплей. Все найденные кусты были уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU