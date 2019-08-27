2019-08-27T09:07:21+03:00
Общество

В тройной аварии на проспекте Фрунзе в Ярославле пострадали три человека

По факту ДТП проводится проверка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Авария произошла на перекрестке проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе.Авария произошла на перекрестке проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ярославле на перекрестке проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе 27 августа около пяти часов утра произошла тройная авария. Иномарка «Ниссан», за рулем которой находился 29-летний мужчина, столкнулась с автомобилем «Ниссан Микра», которым управляла 70-летняя женщина.

- После столкновения «Ниссан Микра» отбросило на двигавшийся со встречного направления автомобиль «Киа Рио», под управлением 49-летнего мужчины, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП водитель машины «Ниссан Микра» и ее 70-летняя с 57-летней пассажирки нуждаются в амбулаторном лечении.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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