В Ярославской области ищут пропавшего вместе с машиной 89-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-27T08:42:25+03:00

Мужчина уехал в лес из деревни Манушкино на «Ниве» 25 августа 2019 года. Фото: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область"\vk.com,

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В Ярославской области волонтеры и полиция ищут 89-летнего Виктора Игоревича Мохова, который пропал вместе со своей машиной. Мужчина уехал в лес из деревни Манушкино Угличского района на «Ниве» 25 августа 2019 года.

Виктор высокий и худощавый, его рост чуть больше 180 сантиметров. У него седые волосы и светлые глаза. Был одет в голубую рубашку, жилетку и кепку светлого цвета, темные брюки и зеленые резиновые сапоги. С собой может быть плетеная корзина.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, волонтеры просят позвонить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или сообщить в полицию по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU