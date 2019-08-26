2019-08-26T20:49:00+03:00
Общество

В Ярославле подрядчик задерживает строительство яслей на улице Ярославской

Мэрия города обязала строителей раз в две недели предоставлять отчеты о проделанной работе
Полина ЗАЙЦЕВА
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Окончание строительных работ запланировано на ноябрь 2019 года.Окончание строительных работ запланировано на ноябрь 2019 года.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле эксперты проверили ход строительства детских яслей на Ленинградском проспекте в Брагино и на улице Ярославской. По данным мэрии, в Брагино строительство идет согласно графику, а вот на Ярославской улице подрядчик значительно от него отстал.

- Каждые две недели подрядчик будет предоставлять отчёт о проделанной работе. Каждый социальный объект очень важен для города, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Срыва сроков сдачи объекта допустить нельзя.

Каждое из строящихся дошкольных учреждений рассчитано на 90 малышей. Окончание строительных работ запланировано на ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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