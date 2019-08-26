2019-08-26T19:44:36+03:00
Общество

В художественную школу Рыбинска закупили новые мольберты и мониторы

Уже в ближайшее время юные художники смогут за ними работать
Полина ЗАЙЦЕВА
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Новые мониторы предназначены для класса компьютерной графики.Новые мониторы предназначены для класса компьютерной графики.Фото: Администрация Рыбинска
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Для Детской художественной школы в Рыбинске закупили 68 мольбертов и шесть мониторов для класса компьютерной графики. Общая стоимость нового оборудования составила около 200 тысяч рублей.

- До этого года в художественной школе использовали мольберты, которые были приобретены еще при переезде в новое здание, более десяти лет назад, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Их постепенно обновляли за счет собственных средств, но большая часть все равно требовала замены.

Стоит отметить, что попробовать новое оборудование воспитанники учреждения смогут в уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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