Суровые российские нанотехнологии: в Ярославле новую разметку нанесли прямо в ямы

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-26T17:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Это и смешно, и грустно, и надоело. В Ярославле на разбитую вусмерть дорогу нанесли свежую разметку. Чтобы сразу было понятно, по этому решету вам еще ездить и ездить Так что, соблюдайте, пожалуйста, правила, товарищи.

- Ну теперь-то ездить будет гораздо легче, - пишут водители.

Действительно, с новой разметкой мы заживем по-новому. Там, где раньше можно было пропустить огромную яму между колес, теперь вас вполне может ожидать двойная сплошная, как, например, на улице Победы.

- Куда уходят деньги? – задаются справедливым вопросом ярославцы. - Неужели никто вообще не ведёт контроль, на что наносят разметку и есть ли смысл её там наносить? Улица крошечная. Центр. Но ям много.

Таким вот плевком на улицу Щапова, кажется, можно охарактеризовать отношение ярославской мэрий ко всему.

Фото: Анна Кондратьева, Дороги Ярославля/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU