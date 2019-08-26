2019-08-26T16:45:49+03:00
Здоровье

«Волна здоровья» 2019 в Рыбинске

Теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами пришвартуется на пять часов
Роман РЫЖИКОВ
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"Волна здоровья" 2019 пройдет со 2 по 11 сентября"Волна здоровья" 2019 пройдет со 2 по 11 сентябряФото: Роман РЫЖИКОВ
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Уже не первый год «Волна здоровья» проходит по великим рекам России, останавливаясь в городах, где дети ждут ведущих специалистов со всей страны. Теплоход «Василий Чапаев» выйдет из Москвы 2 сентября, чтобы остановиться в Дубне, Рыбинске, Плесе, Кинешме, Нижнем Новгороде, Муроме, Рязани и вновь оказаться в столице.

Адресная помощь детям, страдающим пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, популяризация самых новых технологий, пропаганда ЗОЖ, физкультуры и спорта – несменные спутники акции.

В каждом городе заранее утвержден список детей, которых местные министерства здравоохранения выбирают для консультации с московскими специалистами. Возраст совершенно разный: от грудничков до подростков. Всех их сопровождают не только близкие, но и врачи, которые знакомы с историей болезни детей. Некоторые из детей не только получают возможность узнать верный диагноз, но и получить лечение в столичных клиниках.

Помощь могут получить не только «особенные» дети: врачи никому не отказывают в приеме и осматривают маленьких пациентов не только по спискам.

В Рыбинске теплоход «Василий Чапаев» с «Волной здоровья» на борту остановится 4 сентября. Здесь он пробудет пять часов, с 11 до 16:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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