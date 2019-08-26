2019-08-26T16:14:27+03:00
Происшествия

В Ярославской области «Нива» съехала в кювет и уткнулась в землю

Водитель и пассажир получили травмы
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УГИБДД УМВД России по Ярославской областиФОТО: УГИБДД УМВД России по Ярославской области
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В воскресенье, 25 августа, в 21 час 19 минут поселке Михайловском Ярославского района на улице Ленина 37-летний мужчина был за рулем ВАЗ-21214. В какой-то момент ярославец не справился с управлением, съехал в кювет и уткнулся носом в землю. У водителя не было прав. Его доставили в больницу с травмами, а 35-летний пассажир нуждается в амбулаторном лечении.

Сотрудники ГИБДД напоминают ярославским автомобилистам, что опрокидывание часто случается при неблагоприятных погодных условиях, если машина неисправна, к ней неправильно прикреплен груз или ей неправильно управляют.

– При любом виде опрокидывания, кузов автомобиля получает значительные повреждения, а порой и разрушения, а также наносят серьезный вред здоровью и жизни водителя и пассажиров, – рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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