В Ярославле на платформе «Левцово» пропал 46-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-26T14:58:57+03:00

Он может нуждаться в медицинской помощи

Изменить размер текста: A A

18 августа 2019 года около 6.30 утра 46-летний Александр Валентинович Илькевич сошел к электрички на платформе «Левцово» в Ярославском районе. С этого момента местонахождение Александра неизвестно.

Рост мужчины – 180 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза серые. Был одет в серо-черную ветровку, черную футболку, голубые джинсы и серые кроссовки.

Волонтеры сообщили, что ярославец может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться Александр Илькевич или видели его, позвоните 112 или в Центр-Спас по телефону 88003019112.

ИСТОЧНИК KP.RU