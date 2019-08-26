2019-08-26T14:58:57+03:00
Общество

В Ярославле на платформе «Левцово» пропал 46-летний мужчина

Он может нуждаться в медицинской помощи
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Центр-СпасФОТО: Центр-Спас
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18 августа 2019 года около 6.30 утра 46-летний Александр Валентинович Илькевич сошел к электрички на платформе «Левцово» в Ярославском районе. С этого момента местонахождение Александра неизвестно.

Рост мужчины – 180 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза серые. Был одет в серо-черную ветровку, черную футболку, голубые джинсы и серые кроссовки.

Волонтеры сообщили, что ярославец может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться Александр Илькевич или видели его, позвоните 112 или в Центр-Спас по телефону 88003019112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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