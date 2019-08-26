2019-08-26T14:25:58+03:00
Происшествия

Очередная ярославская пенсионерка перевела телефонным мошенникам 270 тысяч рублей

Лжесотрудник банка напугал пожилую женщину списанием денег и попросил установить программу на телефон
Екатерина РЯБЦЕВА
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Женщина доверилась менеджеру и скачала программуЖенщина доверилась менеджеру и скачала программуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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60-летняя жительница Заволжского района обратилась в полицию и рассказала, что у нее с карты пропала огромная сумма – более 270 тысяч рублей.

Оказалось, что пенсионерке позвонил какой-то мужчина, представившись сотрудником банка.

Он напугал пожилую женщину несанкционированным списанием денег со счета. Чтобы этого якобы не произошло, ярославна должна была скачать и установить специальную программу на телефон.

Доверчивая пенсионерка не стала звонить в банк и уточнять нюансы, а сделала все, что сказал телефонный мошенник. После этого счет женщины опустел, а банковского менеджера и след простыл.

– По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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