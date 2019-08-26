Ярославский шашист Иван Смурков стал победителем на первенстве мира

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-26T13:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат и первенство мира по стоклеточным шашкам проходят в польском Закопане. На горном курорте за звание лучших в спорте слепых боролись 74 спортсмена из одиннадцати стран. Золото на первенстве мира среди юниоров по стоклеточным шашкам в рапиде стал ярославец Иван Смурков.

Кроме Вани российской сборной принесли медали: Эмиль Галиев – серебро среди мужчин, Полина Тараненко – бронза, юниорки.

- Российская сборная в оптимальном составе, но и конкуренты дюже сильны! – отметил тренер Владимир Скрабов.

Теперь сборной предстоит побороться за медали в классической программе.

ИСТОЧНИК KP.RU