Ярославский шашист Иван Смурков стал победителем на первенстве мира
Юноша завоевал золото в рапиде
Фото: Владимир Скрабов/facebook.com
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Чемпионат и первенство мира по стоклеточным шашкам проходят в польском Закопане. На горном курорте за звание лучших в спорте слепых боролись 74 спортсмена из одиннадцати стран. Золото на первенстве мира среди юниоров по стоклеточным шашкам в рапиде стал ярославец Иван Смурков.
Кроме Вани российской сборной принесли медали: Эмиль Галиев – серебро среди мужчин, Полина Тараненко – бронза, юниорки.
- Российская сборная в оптимальном составе, но и конкуренты дюже сильны! – отметил тренер Владимир Скрабов.
Теперь сборной предстоит побороться за медали в классической программе.
ИСТОЧНИК KP.RU