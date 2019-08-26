2019-08-26T13:02:14+03:00
Происшествия

20-летний житель Ярославской области украл оставленный в подъезде велосипед

В полиции он во всем сознался
Екатерина РЯБЦЕВА
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В рыбинскую полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что оставил в подъезде дома на улице Солнечной свой велосипед. Когда он вышел из квартиры, то «железного коня» уже не было на месте. Ущерб от пропажи составил почти 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции начали искать злоумышленника и быстро вышли на след. Оказалось, что причастен к краже 20-летний житель микрорайона Переборы. У него изъяли велосипед. В полиции он во всем сознался.

– Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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