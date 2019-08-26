Пропавшего в Ярославле Влада Усманова нашли живым. Где он был

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-26T12:33:54+03:00

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Вечером в пятницу, 23 августа, в Ярославле пропал 20-летний Влад Усманов. Молодой человек возвращался домой с прогулки, когда связь с ним оборвалась. Близкие сразу забили тревогу – у парня проблемы со здоровьем, а гулял он почему-то в районе Прусовских карьеров, где никогда не был, причем один.

Молодого человека начали искать волонтеры и полиция. К поиску подключились друзья молодого человека. Они собрали неравнодушных людей и стали сами искать Влада.

К счастью, на третий день парень нашелся сам. По словам подруги музыканта Дарьи, он сильно заблудился в незнакомой местности, а его телефон попросту сел. Влад плутал по окрестным лесам, пока не смог выйти к людям на Нижний поселок. Там он попросил о помощи, прохожие дали ему связаться с мамой. Все закончилось благополучно.

- Иногда стоит забыть о своих проблемах, даже если они кажутся серьезными, - говорит Макар Смирнов, один из друзей Влада. - Помогайте людям. Будьте сострадательными..

По словам ребят, скоро их товарищ снова окажется «в строю», а сейчас он отдыхает дома от пережитого стресса. Друзья, которые бросили все силы на его поиски, теперь стараются защитить Влада и его семью от расспросов в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU