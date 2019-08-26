За сутки в Ростовском районе сгорели квартира и сарай: пострадала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-26T12:06:21+03:00

Пожар случился в поселке Беклемишево и в Семибратово

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В воскресенье, 25 августа, в 21.44 в поселке Беклемишево Ростовского района на улице Железнодорожной, 2 загорелась квартира. Пожар случился на кухне, площадью 9 квадратных метров. Языки пламени уничтожили стены, повредили кухонный гарнитур и посуду. Тушить пожар приехали 9 сотрудников МЧС и 3 машины. Огонь был залит уже в 22 часа.

К сожалению, пострадала 59-летняя женщина.

Еще одно происшествие случилось в поселке Семибратово. Там, 26 августа в 6.19 утра, на дороге на Ново-Никольское загорелась хозяйственная постройка. Огонь полностью уничтожил строение площадью 12 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя в 6.49.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU