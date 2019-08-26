2019-08-26T10:46:46+03:00
Общество

В Ярославле хотят устроить голосование жителей по выбору мест установки новых детских городков

Вопрос обсудили на общегородском совещании
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Власти начали сносить городки в Ярославле. Фото: скриншот с видео Анастасии Садриевой в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».Власти начали сносить городки в Ярославле. Фото: скриншот с видео Анастасии Садриевой в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».
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На общегородском совещании в мэрии Ярославля 26 августа обсудили вопрос о сносе детских городков. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева, отметила, что в городе было проверено 802 элемента на детских площадках. Оказалось, что 427 из них находятся в плохом состоянии и подлежат демонтажу. На данный момент, по сообщению властей, уже убрано 119 элементов, две площадки были ликвидированы полностью.

- Демонтаж вызывает обеспокоенность жителей. Мы предлагаем территориальным администрациям определить места для размещения новых детских игровых комплексов, - отметила Шетнева.

То есть вместо старых городков власти планируют поставить новые. Правда, судя по всему, их все-таки будет меньше, чем старых. Новые детские площадки могут появиться рядом с детскими центрами досуга, в зонах жилой застройки. Отбор мест для размещения городков Шетнева предложила вынести на голосование жителей.

Напомним, после того, как на одной из детских площадок девочка получила травму, мэр Ярославля Владимир Волков устроил разнос предприятию «Горзеленхозстрой» за плохое содержание городков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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