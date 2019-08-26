В Ярославском лесу поймали закладчика со 100 граммами амфетамина
По факту случившегося заведено уголовное дело
В ходе обыска у преступника были обнаружены и изъяты три свертка.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В одном из лесных массивов Ярославского района сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических веществ. В ходе обыска у преступника были обнаружены и изъяты три свертка.
- Данное вещество было направлено на исследование, где установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством содержащим амфетамин, массой более 107граммов и первитин в количестве 0,220 грамм, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Установлено, что наркотики мужчина намеревался распространять. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU