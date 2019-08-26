Ярославское ДТП с трамваем и иномаркой: пострадала 7-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-26T10:03:20+03:00

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В воскресенье, 25 августа, около 13.30 часов на Ленинградском проспекте трамвай врезался в легковую машину «Рено». За рулем трамвая находилась 36-летняя женщина, а иномаркой управлял 49-летний мужчина.

На место аварии приехали сотрудники ГИДД, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Медики увезли в больницу пострадавшую 7-летнюю девочку. Она получила травмы.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU