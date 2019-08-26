В Ярославле ищут 20-летнего Владислава Усманова, который ушёл из дома

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-26T08:25:44+03:00

Парень был одет в синие джинсы и чёрные кофту с курткой. Фото: "ЯрСпас"/vk.com.

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В Ярославле ведутся поиски 20-летнего Владислава Усманова, который вышел из дома в Заволжском районе города и не вернулся. Молодой человек пропал три дня назад, 23 августа.

Парень худой, темноволосый, его рост около 170 сантиметров, при ходьбе хромает. Был одет в синие джинсы и чёрные кофту с курткой.

Если вам что-то известно о местонахождении Владислава сообщите волонтерам ЯрСпаса по номеру 8-910-964-08-38 или позвоните в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU