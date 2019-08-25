2019-08-25T21:10:37+03:00
Спорт

«Химки» превзошли «Шинник» по всем статьям

Команда Александра Побегалова проиграла дома – 0:1
Виктор ПОЛЯК
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«Химки», по расчетам некоторых горячих голов, должен был стать жертвой команды «Михалыча». Фото: "Фк "Шинник" Яроославль"/vk.com.«Химки», по расчетам некоторых горячих голов, должен был стать жертвой команды «Михалыча». Фото: "Фк "Шинник" Яроославль"/vk.com.
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После выездной победы ярославской команды над одним из лидеров ФНЛ «Ротором» могла создаваться уверенность, что «Шиннику» любой лидер по плечу. Вот новоявленный лидер – подмосковные «Химки» - как раз и должен был, по расчетам некоторых горячих голов, тоже стать жертвой команды «Михалыча».

Однако давно известно, что нет в ФНЛ слабых команд, на которых легко набирать очки, но нет и безоговорочных лидеров. В прошлом сезоне ярославцам удавалось побеждать «Химки». Но на этот раз у «Шинника» нашла коса на камень, что называется. Уже на первой минуте провалился правый край нашей обороны, где впервые попробовали Валерия Цховребова. Скорость его визави оказалась выше, у ворот Дмитрия Яшина стало горячо и опасно, что и вылилось в пенальти. Бить пенальти у гостей взялся воспитанник ярославского футбола Илья Кухарчук и пробил сильно низом. Однако Яшин еще раз доказал, что не зря у него такая фамилия, и намертво взял мяч.

Неудача с пенальти не испортила гостям настрой и они продолжили искать ходы к воротам Яшина. До поры до времени у них не получались завершения. Еще раз «спас» свою команду Кухарчук, упустив выгодный момент. Атаки «Шинника» глохли практически в центре поля, где гости прессингом перекусывали передачи ярославцев и разрушали атаки. Лишь к 15-й минуте ярославцам удалось за счет своих фирменных комбинаций добираться до штрафной «Химок», что сразу привело к угловому, розыгрыш которого едва не принес нам успех. Мяч оказался во вратарской, но удар Эльдара Низамутдинова пришелся во вратаря. Этот был единственный за весь матч реальный голевой момент у ярославцев, тогда как гости продолжали гнуть свою линию и наседать на ворота Яшина. Правда, на самой последней минуте перед перерывом у Сергея Самодина получилась отличная скидка головой после подачи со «стандарта», но вратарь снова был на месте. Тут же последовала ответная атака гостей, но они вновь упустили выгодный момент при выходе «один в ноль» ударом выше ворот.

Зато сразу после перерыва «Химки» вновь начали игру очень резво и поймали удачу за неполную минуту, когда один из наших центральных защитников увлекся борьбой у бровки. Прорыв по центру получился у гостей вновь с выходом «один в ноль», но эта вторая попытка оказалась реализованной.

«Химки» повели – 1:0, а ярославцам надо было искать бреши в плотной обороне гостей. Пробиться через редуты не получалось, что как-то органично сподвигло на поиски удачи за счет дальних навесов со своей половины поля. Но и этот ход не дал эффекта, потому на «втором этаже» более габаритные гости тоже были в выигрыше. Получилось так, что за весь второй тайм «Шинник» просто не мог прорваться на чужую половину поля, настолько велик был игровой перевес гостей. Яшин, правда, неизменно оказывался в нужном месте и не позволил гостям отличиться еще раз. Но спасти игру «Шинник» не смог. «Шинник» - «Химки» - 0:1(0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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