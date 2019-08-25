Синоптики: в последнюю неделю лета в Ярославле жары не прогнозируется

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-25T18:58:09+03:00

На протяжении всей недели в городе будет облачная погода. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле последняя неделя августа не порадует горожан обилием солнца и тепла. На протяжении всей недели в городе будет облачная погода. Столбик термометра не поднимется выше 22 градусов.

В среду 28 августа синоптики прогнозируют резкий спад температуры до 13 градусов, однако, к концу недели воздух новь прогреется до отметки в 20 градусов. Первые дни сентября будут солнечными и теплыми.

ИСТОЧНИК KP.RU