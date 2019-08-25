2019-08-25T14:20:17+03:00
Общество

Пропала 22-летняя ярославна, поехавшая в Нижний Новгород на велосипеде

Мелания Железнова не выходила на связь с 20 августа
Полина ЗАЙЦЕВА
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Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки или видел ее, просят обратиться к волонтерам по телефону 8(800)700-54-52 либо в полицию по номеру 112. Фото: "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область"\vk.com.Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки или видел ее, просят обратиться к волонтерам по телефону 8(800)700-54-52 либо в полицию по номеру 112. Фото: "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область"\vk.com.
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Меланию Железнову, которая отправилась из Ярославля в Нижний Новгород на велосипеде, ищут полиция и волонтеры. Последний раз 22-летняя девушка выходила на связь 20 августа 2019 года.

Мелания худая и высокая, ее рост около 170 сантиметров. У девушки светлые глаза и волосы, стрижка каре. Была одета в розовую рубашку, черные лосины и белую спортивную обувь. На правом предплечье Малании есть татуировка в виде обнимающихся человечков.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении девушки или видел ее, просьба обратиться к волонтерам по телефону 8(800)700-54-52 либо в полицию по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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