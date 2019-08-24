В Ярославле за три дня телефонные мошенники обманули семь человек и только одну пенсионерку
В Ярославской области за три от действий телефонных мошенников пострадали семь человек. Примечательно, что среди них всего одна женщина пенсионного возраста. Все остальные – молодые мужчины и женщины разных возрастов и профессий.
Когда преступники звонили людям под видом банковских работников и сообщали, что их карты заблокированы, или с них кто-то списывает деньги, верили даже люди, которые привыкли работать с деньгами. Суммы ущерба составили от десяти до 700 тысяч рублей.
Полиция напоминает - сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не спрашивают данные банковских карт, и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства.
Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные Вами от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей социальных сетейФото: УМВД по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU