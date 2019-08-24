Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Ярославской области

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-24T16:23:25+03:00

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Ярославская полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 29 апреля 2019 года на дороге Иваново – Ярославль в Гаврилов-Ямском районе. В тот день столкнулись «Рено Логан» и «четырнадцатая» модель «Жигулей».

За рулем отечественной легковушки был 36-летний мужчина. Он скончался в больнице от полученных травм. 35-летнему водителю иномарки было назначено амбулаторное лечение.

До сих пор полиция проводит проверку по факту аварии. Чтобы восстановить детали произошедшего, сотрудникам необходима помощь очевидцев ДТП. Если у вас есть запись видеорегистратора, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 8(48534) 2-31-02, 2-00-02, 2-02-02 - ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

ИСТОЧНИК KP.RU