Ярославцев, недовольных тем, как их лечат, готов выслушать глава следственного комитета
Прием состоится 29 августа в 14 часов в здании регионального СУ СКР по адресу: город Ярославль, улица Республиканская, дом 30а.
Прием граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи Александр Соболев будет вести не один. Вместе с ним ярославцев выслушают директор регионального департамента здравоохранения Руслан Саитгареев и руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.
- Если у вас есть жалоба, приходите. Примут всех. Условие одно, нужно предварительно записаться по телефону: 8(4852)42-05-07, - объяснили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU