2019-08-23T21:14:23+03:00
Общество

Ярославцев, недовольных тем, как их лечат, готов выслушать глава следственного комитета

Полковник юстиции Александр Соболев разберет все жалобы
Мария СОКОЛОВА
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Глава СУ СКР по Ярославской области Александр Соболев разберет все жалобы недовольных качеством лечения яролавцев. СУ СКР по ЯОГлава СУ СКР по Ярославской области Александр Соболев разберет все жалобы недовольных качеством лечения яролавцев. СУ СКР по ЯО
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Прием состоится 29 августа в 14 часов в здании регионального СУ СКР по адресу: город Ярославль, улица Республиканская, дом 30а.

Прием граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи Александр Соболев будет вести не один. Вместе с ним ярославцев выслушают директор регионального департамента здравоохранения Руслан Саитгареев и руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.

- Если у вас есть жалоба, приходите. Примут всех. Условие одно, нужно предварительно записаться по телефону: 8(4852)42-05-07, - объяснили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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