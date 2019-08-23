Ярославцев, недовольных тем, как их лечат, готов выслушать глава следственного комитета

СЕГОДНЯ 21:14 2019-08-23T21:14:23+03:00

Глава СУ СКР по Ярославской области Александр Соболев разберет все жалобы недовольных качеством лечения яролавцев. СУ СКР по ЯО

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Прием состоится 29 августа в 14 часов в здании регионального СУ СКР по адресу: город Ярославль, улица Республиканская, дом 30а.

Прием граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи Александр Соболев будет вести не один. Вместе с ним ярославцев выслушают директор регионального департамента здравоохранения Руслан Саитгареев и руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.

- Если у вас есть жалоба, приходите. Примут всех. Условие одно, нужно предварительно записаться по телефону: 8(4852)42-05-07, - объяснили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU