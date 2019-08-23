В детской больнице Рыбинска появился современный прибор для экспресс-анализа крови
Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы используется врачами в отделении анестезиологии-реанимации стационара медучреждения. Он способен провести экспресс-диагностику до 18 параметров на основании одного образца крови. Это особенно важно, когда необходимо поставить диагноз пациенту в тяжелом состоянии. Врач может сделать анализ крови за 10 минут прямо у постели и оперативно определить тактику лечения.
Городская детская больница Рыбинска обслуживает 30200 детей. В состав медицинского учреждения входят стационар на 70 коек, 3 детские поликлиники и консультативно-диагностический центр. В отделениях стационара (отделении патологии новорожденных, педиатрическом отделении, отделении реанимации и интенсивной терапии) ежегодно проходят лечение более 2000 детей.
В этом году для медучреждения также предусмотрено приобретение универсального портативного ультразвукового аппарата с тремя датчиками и трех бинокулярных офтальмоскопов. В настоящее время идут конкурсные процедуры по закупке оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU