2019-08-23T19:07:00+03:00
Общество

В детской больнице Рыбинска появился современный прибор для экспресс-анализа крови

Он стоит почти 1 миллион рублей и приобретен на средства ФОМС
Мария СОКОЛОВА
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Новый прибор способен провести экспресс-диагностику до 18 параметров на основании одного образца крови.Новый прибор способен провести экспресс-диагностику до 18 параметров на основании одного образца крови.Фото: Правительство Ярославской области
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Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы используется врачами в отделении анестезиологии-реанимации стационара медучреждения. Он способен провести экспресс-диагностику до 18 параметров на основании одного образца крови. Это особенно важно, когда необходимо поставить диагноз пациенту в тяжелом состоянии. Врач может сделать анализ крови за 10 минут прямо у постели и оперативно определить тактику лечения.

Городская детская больница Рыбинска обслуживает 30200 детей. В состав медицинского учреждения входят стационар на 70 коек, 3 детские поликлиники и консультативно-диагностический центр. В отделениях стационара (отделении патологии новорожденных, педиатрическом отделении, отделении реанимации и интенсивной терапии) ежегодно проходят лечение более 2000 детей.

В этом году для медучреждения также предусмотрено приобретение универсального портативного ультразвукового аппарата с тремя датчиками и трех бинокулярных офтальмоскопов. В настоящее время идут конкурсные процедуры по закупке оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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