Ярославская школа №33 вошла в список лучших школ России
Рейтинг показывает, какие учебные заведения лучше всего готовят к поступлению
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Ярославская школа №33 с показателем 0,437 балла попала в рейтинг лучших учебных заведений по подготовке к поступлению в университет. Она оказалась на 69 месте.
Рейтинг составило агентство РАЭКС-Аналитика.
Центровая школа с углубленным изучением математики считается в Ярославле престижной.
В списке лучших школ России по конкурентоспособности она попала на 47 позицию.
Стоит отметить, что остальные ярославские учебные заведения не попали в такие рейтинги.
Кстати, недавно в школе №33 появился новый молодой директор.
ИСТОЧНИК KP.RU