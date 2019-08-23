Ярославская школа №33 вошла в список лучших школ России

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-23T16:25:11+03:00

Рейтинг показывает, какие учебные заведения лучше всего готовят к поступлению

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Ярославская школа №33 с показателем 0,437 балла попала в рейтинг лучших учебных заведений по подготовке к поступлению в университет. Она оказалась на 69 месте.

Рейтинг составило агентство РАЭКС-Аналитика.

Центровая школа с углубленным изучением математики считается в Ярославле престижной.

В списке лучших школ России по конкурентоспособности она попала на 47 позицию.

Стоит отметить, что остальные ярославские учебные заведения не попали в такие рейтинги.

Кстати, недавно в школе №33 появился новый молодой директор.

ИСТОЧНИК KP.RU