Поджог? Появилось видео момента возгорания машины в «Яблоневом посаде» в Ярославле

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-23T15:50:52+03:00

В момент возгорания от машины в Яблоневом посаде отбежал человек. Фото: скриншот с записи уличных камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как от автомобиля отбегает человек [видео]

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Появилось видео момента возгорания машины в «Яблоневом посаде» в Ярославле. На кадрах с уличных камер видеонаблюдения видно, что в момент, когда вспыхивает автомобиль, от него отбегает человек в светлой куртке. Кто это - поджигатель или случайный прохожий? На этот вопрос должны ответить специалисты.

- Пока о причинах возгорания говорить рано. Будет проведена проверка, на которую отводится три недели, - сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 23 августа. Жители микрорайона говорят, что перед возгоранием машины слышали хлопок.

Момент возгорания машины в Яблоневом посаде в ярославле. Видео с уличных камер..

ИСТОЧНИК KP.RU