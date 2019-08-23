Поджог? Появилось видео момента возгорания машины в «Яблоневом посаде» в Ярославле
Появилось видео момента возгорания машины в «Яблоневом посаде» в Ярославле. На кадрах с уличных камер видеонаблюдения видно, что в момент, когда вспыхивает автомобиль, от него отбегает человек в светлой куртке. Кто это - поджигатель или случайный прохожий? На этот вопрос должны ответить специалисты.
- Пока о причинах возгорания говорить рано. Будет проведена проверка, на которую отводится три недели, - сообщили в МЧС России по Ярославской области.
Напомним, ЧП произошло в ночь на 23 августа. Жители микрорайона говорят, что перед возгоранием машины слышали хлопок.
Момент возгорания машины в Яблоневом посаде в ярославле. Видео с уличных камер..
ИСТОЧНИК KP.RU