2019-08-23T15:25:13+03:00
Общество

«Рожденный в СССР»: ярославец не платил кредиты и штрафы и лишился автомобиля

Приставы арестовали и изъяли машину, в надежде, что мужчина отдаст долг
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Безработный ярославец взял кредит в одном из банков, но не стал его выплачивать. В итоге у молодого человека накопился долг в 250 тысяч рублей.

Парень аргументировал неуплату тем, что он гражданин СССР, и не должен нести деньги в «современные организации».

Банк обратился в суд, а после этого судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Мужчина снова остался равнодушен и не оплатил задолженность в установленный срок.

Приставы пришли к ярославцу, арестовали и изъяли его машину.

– Чтобы не расстаться со своим личным автотранспортом, должнику придется погасить эту задолженность, – пояснили в ведомстве.

Кстати, помимо кредита, у должника не оплачены административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Долг составляет 26 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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