«Рожденный в СССР»: ярославец не платил кредиты и штрафы и лишился автомобиля
Безработный ярославец взял кредит в одном из банков, но не стал его выплачивать. В итоге у молодого человека накопился долг в 250 тысяч рублей.
Парень аргументировал неуплату тем, что он гражданин СССР, и не должен нести деньги в «современные организации».
Банк обратился в суд, а после этого судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Мужчина снова остался равнодушен и не оплатил задолженность в установленный срок.
Приставы пришли к ярославцу, арестовали и изъяли его машину.
– Чтобы не расстаться со своим личным автотранспортом, должнику придется погасить эту задолженность, – пояснили в ведомстве.
Кстати, помимо кредита, у должника не оплачены административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Долг составляет 26 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU