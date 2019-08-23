«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на фестивале «Спасская башня»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-23T14:13:08+03:00

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Мероприятие стартовало на Красной площади в Москве и завершится 1 сентября и «Ростелеком» принимает в нем уже в шестой раз как официальный партнер. Как сообщает пресс-служба компании, на время фестиваля «Ростелеком» обеспечил организаторов и посетителей мероприятия бесплатным доступом в интернет. Для этого специалисты компании установили на Красной площади 30 точек доступа, которые обеспечили её бесшовное покрытие. Доступ в Cеть возможен на скорости до 1.3 Гб/сек по технологии Wi-Fi стандарта 802.11ac. Такое техническое решение позволяет подключаться к сети до 6 тыс. пользователей одновременно, которые могут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.

По данным организаторов XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» его планируют посетить несколько десятков тысяч зрителей, миллионы телезрителей увидят телевизионную трансляцию. На одиннадцатом фестивале в 2018 году за 10 дней праздника гости сгенерировали почти 200 Гб трафика, что соответствует примерно 10 тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео.

ИСТОЧНИК KP.RU