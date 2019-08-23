Ярославский застройщик продал одну и ту же квартиру два раза

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-23T13:45:59+03:00

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В Ярославле 50-летний руководитель строительной организации в июне 2018 года продал 62-летней местной жительнице квартиру. Ранее эту недвижимость он уже продавал другим дольщикам.

Ущерб составил 1 миллион 400 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

– По ходатайству следствия Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, он был взят под стражу в зале суда, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU