Ярославский застройщик продал одну и ту же квартиру два раза
Мужчину взяли под стражу в зале суда
По факту мошенничества возбудили уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле 50-летний руководитель строительной организации в июне 2018 года продал 62-летней местной жительнице квартиру. Ранее эту недвижимость он уже продавал другим дольщикам.
Ущерб составил 1 миллион 400 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
– По ходатайству следствия Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, он был взят под стражу в зале суда, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU