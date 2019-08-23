2019-08-23T13:18:03+03:00
Общество

Рыбинским предпринимателям простят неустойку за аренду муниципального имущества

Акция продлится до 30 ноября 2019 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мероприятие направлено на поддержку местных предпринимателейМероприятие направлено на поддержку местных предпринимателейФото: Администрация Рыбинска
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Рыбинским предпринимателям спишут долги по неустойке за аренду муниципального имущества или земельных участков.

– Амнистия гарантирует арендаторам списание долгов по пеням, образовавшимся в результате несвоевременной оплаты по договорам аренды, в случае полного погашения имеющейся задолженности, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Это сделано для того, чтобы поддержать местных предпринимателей.

Акция по списанию пеней будет идти до 30 ноября 2019 года.

Если вы хотите в ней поучаствовать, обратитесь в Департамент имущественных и земельных отношений городского округа города Рыбинск по адресу: улица Крестовая, 77, 2 этаж, кабинет 3, юридический отдел, телефон: (4855) 28-32-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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