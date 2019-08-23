Рыбинским предпринимателям простят неустойку за аренду муниципального имущества
Рыбинским предпринимателям спишут долги по неустойке за аренду муниципального имущества или земельных участков.
– Амнистия гарантирует арендаторам списание долгов по пеням, образовавшимся в результате несвоевременной оплаты по договорам аренды, в случае полного погашения имеющейся задолженности, – рассказали в пресс-службе администрации города.
Это сделано для того, чтобы поддержать местных предпринимателей.
Акция по списанию пеней будет идти до 30 ноября 2019 года.
Если вы хотите в ней поучаствовать, обратитесь в Департамент имущественных и земельных отношений городского округа города Рыбинск по адресу: улица Крестовая, 77, 2 этаж, кабинет 3, юридический отдел, телефон: (4855) 28-32-90.
ИСТОЧНИК KP.RU