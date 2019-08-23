2019-08-23T12:09:44+03:00
Происшествия

Ярославец украл бабушкин холодильник, сел в тюрьму, вышел и украл бабушкин ноутбук

Теперь его ждет 2 года колонии строгого режима
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пьяный внук стал требовать у пожилых людей деньги, но не получил ихПьяный внук стал требовать у пожилых людей деньги, но не получил ихФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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28-летний житель Дзержинского района жил вместе с бабушкой и дедушкой на Тутаевском шоссе.

В начале мая 2019 года пьяный внук стал вымогать деньги у пожилых родственников.

Услышав отрицательный ответ, он вынес из дома бабушкин ноутбук и продал его за тысячу рублей. Техника стоила около 14 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

Ярославец состоит на учете с пагубным употреблением алкоголя, а в апреле 2019 года он только освободился из тюрьмы, где находился за кражу бабушкиного холодильника.

– В качестве отягчающего обстоятельства учтено наличие рецидива преступлений, нежелание вставать на путь исправления, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Теперь неисправимый преступник снова отправится за решетку исправительной колонии строгого режима на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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