Ярославец украл бабушкин холодильник, сел в тюрьму, вышел и украл бабушкин ноутбук
28-летний житель Дзержинского района жил вместе с бабушкой и дедушкой на Тутаевском шоссе.
В начале мая 2019 года пьяный внук стал вымогать деньги у пожилых родственников.
Услышав отрицательный ответ, он вынес из дома бабушкин ноутбук и продал его за тысячу рублей. Техника стоила около 14 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело.
Ярославец состоит на учете с пагубным употреблением алкоголя, а в апреле 2019 года он только освободился из тюрьмы, где находился за кражу бабушкиного холодильника.
– В качестве отягчающего обстоятельства учтено наличие рецидива преступлений, нежелание вставать на путь исправления, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Теперь неисправимый преступник снова отправится за решетку исправительной колонии строгого режима на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU